В Кыргызстане предлагают сажать пять деревьев взамен каждого срубленного

В Кыргызстане строительные компании могут обязать высаживать по пять деревьев взамен каждого срубленного и ухаживать за ними в течение трех лет. Места для посадки определят местные органы власти. Такие нормы предусматривает законопроект о защите зеленых насаждений, инициированный депутатом Дастаном Бекешевым.

Кроме того, местные органы власти должны в течение двух лет провести инвентаризацию всех деревьев и создать электронную базу данных.

Еще одно предложение — обеспечить не менее 14 квадратных метров зеленых насаждений на каждого жителя.

«В советское время норма составляла 22 квадратных метра зеленых насаждений на человека. К сожалению, сейчас мы уже не можем обеспечить такой показатель. Хорошо хотя бы достичь 14 квадратных метров. Озеленение должно быть не только на земле, но и на крышах зданий. Рано или поздно нам придется к этому прийти, поскольку климат меняется», — сказал инициатор.

Депутат Мирлан Жээнчороев поддержал инициативу, обратив внимание на сокращение зеленых зон в Бишкеке. По его данным, площадь парка имени Ататюрка уменьшилась со 110 до 50 гектаров, а Карагачевой рощи — со 120–130 до 70 гектаров.

Он подчеркнул, что зеленые зоны помогают задерживать пыль и смог и являются важной частью городской среды.

Кабмин в целом поддержал законопроект. Комитет Жогорку Кенеша одобрил его в первом чтении.

По данным муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой», сейчас на одного жителя столицы приходится около 6 квадратных метров зеленых насаждений. Для сравнения, международные стандарты предусматривают 24 квадратных метра.