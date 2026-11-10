USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

В Кыргызстане предлагают сажать пять деревьев взамен каждого срубленного

11:42, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Кыргызстане строительные компании могут обязать высаживать по пять деревьев взамен каждого срубленного и ухаживать за ними в течение трех лет. Места для посадки определят местные органы власти. Такие нормы предусматривает законопроект о защите зеленых насаждений, инициированный депутатом Дастаном Бекешевым.

Кроме того, местные органы власти должны в течение двух лет провести инвентаризацию всех деревьев и создать электронную базу данных.

Еще одно предложение — обеспечить не менее 14 квадратных метров зеленых насаждений на каждого жителя.

«В советское время норма составляла 22 квадратных метра зеленых насаждений на человека. К сожалению, сейчас мы уже не можем обеспечить такой показатель. Хорошо хотя бы достичь 14 квадратных метров. Озеленение должно быть не только на земле, но и на крышах зданий. Рано или поздно нам придется к этому прийти, поскольку климат меняется», — сказал инициатор.

Депутат Мирлан Жээнчороев поддержал инициативу, обратив внимание на сокращение зеленых зон в Бишкеке. По его данным, площадь парка имени Ататюрка уменьшилась со 110 до 50 гектаров, а Карагачевой рощи — со 120–130 до 70 гектаров.

Он подчеркнул, что зеленые зоны помогают задерживать пыль и смог и являются важной частью городской среды.

Кабмин в целом поддержал законопроект. Комитет Жогорку Кенеша одобрил его в первом чтении.

По данным муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой», сейчас на одного жителя столицы приходится около 6 квадратных метров зеленых насаждений. Для сравнения, международные стандарты предусматривают 24 квадратных метра.

Материалы по теме

Нет полива. Мэр Бишкека отменил посадку деревьев в 4-м микрорайоне

«Показательное благоустройство» обещают провести на улице Раззакова в Бишкеке

Нет слов. В Бишкеке у детского сада вырубили целую аллею здоровых деревьев

В Кыргызстане утвердили программу озеленения городов и сел на 2027–2031 годы

МП «Бишкекзеленхоз» объявило тендер на закупку саженцев

Реконструкция, платный вход, самофинансирование — что ждет Ботсад Бишкека

Бишкекчане и мэрия по-разному представляют себе санитарную вырубку деревьев

Мэрия объяснила вырубку деревьев на улице Тыныстанова в Бишкеке

На улице Тыныстанова в Бишкеке вместе с засохшими рубят и здоровые деревья

За два года в Бишкеке вырубили более 5,5 тысячи деревьев

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

 

В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

 

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков

 

Гибель Амира в «Ала-Арче»: в соцсетях требуют отставки главы МЧС

 

Квартира в Бишкеке превратилась в собачий приют. Выявлено более 15 собак

 

В Нарынском районе выявили более 1,3 тысячи гектаров неучтенных сельхозземель

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Взрыв произошел на металлургическом заводе в Турции: число погибших растет

 

Общество

Запрет энергетиков в Кыргызстане. Вы за или против? Опрос 24.kg

 

Двери не закрываются, а автобус едет. В Бишкеке возмущены давкой

 

Миссия добро: российские врачи проконсультируют пациентов в Бишкеке и Оше

 

Последний поход Амира. Кыргызстан требует ответов после трагедии

 

В Кыргызстане олимпийским чемпионам будут пожизненно платить по 30 тысяч сомов

 

Интерактивную карту госимущества разработали в Кыргызстане

 

Атака на Иран

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

США просят Китай помочь завершить конфликт с Ираном — СМИ

 

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

Власть

Садыр Жапаров примет участие в заседании ОДКБ в Москве

 

В СЭЗ «Нарын» вводят особые условия для майнинга и искусственного интеллекта

 

«У него была целая жизнь впереди». Семья погибшего Амира выступила с заявлением

 

Недра под особым статусом — госпредприятиям расширили возможности

 

Мошенники вымогают деньги у акимов и мэров от имени пресс-секретаря президента

 

Кабмин одобрил изменения в инвестиционное соглашение по Кумтору

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18