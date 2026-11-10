В Кыргызстане предлагают сажать пять деревьев взамен каждого срубленного
В Кыргызстане строительные компании могут обязать высаживать по пять деревьев взамен каждого срубленного и ухаживать за ними в течение трех лет. Места для посадки определят местные органы власти. Такие нормы предусматривает законопроект о защите зеленых насаждений, инициированный депутатом Дастаном Бекешевым.
Кроме того, местные органы власти должны в течение двух лет провести инвентаризацию всех деревьев и создать электронную базу данных.
Еще одно предложение — обеспечить не менее 14 квадратных метров зеленых насаждений на каждого жителя.
«В советское время норма составляла 22 квадратных метра зеленых насаждений на человека. К сожалению, сейчас мы уже не можем обеспечить такой показатель. Хорошо хотя бы достичь 14 квадратных метров. Озеленение должно быть не только на земле, но и на крышах зданий. Рано или поздно нам придется к этому прийти, поскольку климат меняется», — сказал инициатор.
Депутат Мирлан Жээнчороев поддержал инициативу, обратив внимание на сокращение зеленых зон в Бишкеке. По его данным, площадь парка имени Ататюрка уменьшилась со 110 до 50 гектаров, а Карагачевой рощи — со 120–130 до 70 гектаров.
Он подчеркнул, что зеленые зоны помогают задерживать пыль и смог и являются важной частью городской среды.
Кабмин в целом поддержал законопроект. Комитет Жогорку Кенеша одобрил его в первом чтении.
По данным муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой», сейчас на одного жителя столицы приходится около 6 квадратных метров зеленых насаждений. Для сравнения, международные стандарты предусматривают 24 квадратных метра.