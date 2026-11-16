В Бишкеке на выходных выявили 107 нетрезвых водителей

В минувшие выходные сотрудники ГУВД Бишкека работали в усиленном режиме. За это время в районные управления внутренних дел доставили более 260 человек для выяснения обстоятельств различных правонарушений.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД столицы, в ходе рейдовых мероприятий милиционеры составили свыше 3,2 тысячи протоколов о правонарушениях.

В частности, 107 протоколов составлено в отношении водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. На специализированные штрафные стоянки отправили более 590 автомототранспортных средств.

Кроме того, за курение в неустановленных местах оформлено 14 протоколов.

По информации ведомства, за выходные по горячим следам раскрыто более 20 преступлений. Также по решениям суда в специальный приемник СОБ ГУВД Бишкека водворили свыше 30 граждан за совершение различных правонарушений.

В столичной милиции призвали жителей и гостей города соблюдать законодательство, Правила дорожного движения и общественный порядок.

О выявленных правонарушениях и угрозах безопасности горожан просят сообщать по круглосуточному номеру 102.