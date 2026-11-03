В Бишкеке на бульваре Эркиндик начали устанавливать комнату матери и ребенка. Об этом сообщили читатели.

По их словам, сегодня рядом с игровой площадкой начался монтаж конструкции, на которой написано «Комната матери и ребенка».

«Хорошая новость. Ведь на бульваре всегда много мамочек с колясками. Созданные для них условия — это забота», — написали горожане.

Специально оборудованное помещение обычно открывают для комфорта родителей с маленькими детьми. Здесь можно отдохнуть, переодеть, подмыть, покормить малыша или провести гигиенические процедуры. Такая инфраструктура помогает родителям дольше находиться на свежем воздухе и посещать досуговые мероприятия.