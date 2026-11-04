Опасно для детей. Бишкекчане просят отремонтировать площадку на бульваре Экиндик

Несколько игровых зон на детской площадке на бульваре Эркиндик в Бишкеке сломаны. Об этом сообщили читатели.

По их словам, игровая зона представляет угрозу здоровью малышей, которых сюда приводят ежедневно.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/4 Бишкекчане просят отремонтировать площадку на бульваре Экиндик

«Некоторые лестницы, переходы, полосы препятствий и рукоходы пришли в полную негодность — они поломаны и могут стать причиной для травм детей. Здесь также не заменили сломанные качели — уже прошло несколько месяцев», — говорится в сообщении.

Родители просят муниципалитет починить или заменить игровые элементы, как можно скорее, поскольку они могут травмировать малышей.

Напомним, в июле читательница сообщала о «безобразном состоянии» этой игровой зоны. По ее словам, за год со дня открытия площадку ни разу не мыли, не проводили санитарной обработки. Судя по фото, ее так и не обрабатывали и не мыли.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.