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24.kg

Мэрия пообещала привести в порядок детскую площадку на бульваре Эркиндик

09:16, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Мэрия Бишкека отреагировала на просьбу жителей привести в порядок несколько игровых зон на детской площадке на бульваре Эркиндик. Городские власти сообщили 24.kg, что поломанные элементы отремонтирует муниципальное предприятие «Тазалык».

Напомним, ранее бишкекчане сообщили, что некоторые лестницы, переходы, полосы препятствий и рукоходы на площадке пришли в полную негодность.

«Они поломаны и могут стать причиной для травм детей. Здесь также не заменили сломанные качели — уже прошло несколько месяцев», — писали неравнодушные граждане.

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