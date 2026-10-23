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24.kg

В Бишкеке 16 малообеспеченным семьям выделили по 150 тысяч сомов

13:23, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

В Свердловском районе Бишкека 16 малообеспеченным семьям безвозмездно выделили по 150 тысяч сомов в рамках государственной программы социального контракта, рассказали в мэрии Бишкека.

Как рассказали в муниципалитете, средства предназначены для открытия собственного дела.

На заседание комиссии поступило 57 заявлений от жителей района. Еще восемь бизнес-проектов одобрили по итогам последнего заседания.

Программа социального контракта реализуется на основании постановления кабинета министров Кыргызской Республики № 385 от 15 июля 2022 года.

Работа по поддержке малообеспеченных семей района продолжается.

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