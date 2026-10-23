В Бишкеке 16 малообеспеченным семьям выделили по 150 тысяч сомов
В Свердловском районе Бишкека 16 малообеспеченным семьям безвозмездно выделили по 150 тысяч сомов в рамках государственной программы социального контракта, рассказали в мэрии Бишкека.
Как рассказали в муниципалитете, средства предназначены для открытия собственного дела.
На заседание комиссии поступило 57 заявлений от жителей района. Еще восемь бизнес-проектов одобрили по итогам последнего заседания.
Программа социального контракта реализуется на основании постановления кабинета министров Кыргызской Республики № 385 от 15 июля 2022 года.
Работа по поддержке малообеспеченных семей района продолжается.