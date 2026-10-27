USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

Улицу Ош в южной столице начали асфальтировать. Она станет четырехполосной

20:21, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В южной столице продолжается капитальный ремонт улицы Ош. В настоящее время ведутся работы по укладке асфальта, сообщает мэрия города.

По ее данным, градоначальник поручено завершить работы в установленные сроки и с соблюдением требований качества. Также поставлена задача обеспечить строгий контроль за качеством выполняемых работ.

На улице полностью заменены подземные инженерно-коммуникационные трубы и установлены ирригационные лотки. Установлены бордюры тротуаров и подготовлено дорожное основание.

В рамках проекта участок улицы Ош от улицы Раимбекова до улицы Касымбекова расширен до четырех полос движения. Ширина улицы протяженностью 3 километра увеличена до 24 метров.

После завершения капитального ремонта улица Ош позволит улучшить дорожное движение в городе и станет дополнительным альтернативным маршрутом к международному аэропорту.

Материалы по теме

«Бишкекасфальтсервис» будет наносить дорожные разметки днем

В Бишкеке с 1 ноября приостановят выдачу ордеров на земляные работы

В Майлуу-Суу построят 8 мостов и отремонтируют 10 километров дороги

Ремонт дорог в Бишкеке завершен на 55 процентах запланированных улиц

В Балыкчи подрядчики за свой счет устранят недостатки на новых тротуарах

Ремонт дорог. В городе Ош временно закроют участок улицы Алымбека Датки

На участке проспекта Чуй в Бишкеке открыли движение после ремонта

В Бишкеке на 10 дней ограничат движение по улице Абдрахманова

Дорогу перед тоннелем Кольбаева отремонтировали и установили светофоры

Ремонт дорог. На улице Жукеева-Пудовкина в Бишкеке 3 октября ограничат движение

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

МВД КР: Мошенники предлагают бесплатно подключить к спутниковому интернету

 

В Бишкеке крановщика хотят лишить удостоверения. Неправильно использовал технику

 

Убийцу владельца обменника в Оше приговорили к пожизненному сроку

 

Верховный суд оставил в силе приговор мужчине, изнасиловавшему девочку в Таласе

 

Управляющего центром отдыха «Гавайи» подозревают в изнасиловании девушки

 

За забор из пескоблока — в ИВС. В Кара-Суу задержали мужчину

 

Общество

После усиления защиты OpenAI возобновила обучение ИИ-моделей

 

Ученые нашли возможный способ выявлять болезнь Альцгеймера по анализу крови

 

Вечерний дайджест: основные события 27 октября в Кыргызстане

 

В Дубае откроют самую длинную пешеходную дорожку из золота 24-каратной пробы

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 октября: местами возможны дожди

 

Более 50 тысяч человек посетили сельхозвыставку «АгроТехЭкспо» в Бишкеке

 

Атака на Иран

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Власть

Импортные яблоки под запретом. Минсельхоз обещает сдержать цены

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

В Бишкеке за пять дней снесли 77 незаконных построек

 

Гинекологический центр Бишкека нарушил правила утилизации отходов

 

Депутат заявила о риске остановки ТЭЦ из-за изношенного оборудования

 

В Сербии телеканал принес извинения зрителям за подачу односторонней информации

 

Ситуация вокруг Украины

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 

Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

 

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта — Зеленский

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18