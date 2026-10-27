Улицу Ош в южной столице начали асфальтировать. Она станет четырехполосной

В южной столице продолжается капитальный ремонт улицы Ош. В настоящее время ведутся работы по укладке асфальта, сообщает мэрия города.

По ее данным, градоначальник поручено завершить работы в установленные сроки и с соблюдением требований качества. Также поставлена задача обеспечить строгий контроль за качеством выполняемых работ.

На улице полностью заменены подземные инженерно-коммуникационные трубы и установлены ирригационные лотки. Установлены бордюры тротуаров и подготовлено дорожное основание.

В рамках проекта участок улицы Ош от улицы Раимбекова до улицы Касымбекова расширен до четырех полос движения. Ширина улицы протяженностью 3 километра увеличена до 24 метров.

После завершения капитального ремонта улица Ош позволит улучшить дорожное движение в городе и станет дополнительным альтернативным маршрутом к международному аэропорту.