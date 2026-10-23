В Бишкеке с 1 ноября приостановят выдачу ордеров на земляные работы

С 1 ноября 2026 года по 1 апреля 2027 года в Бишкеке приостановят выдачу ордеров на проведение земляных работ на муниципальных автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием.

Соответствующее распоряжение № 365-т подписано 22 октября 2026 года.

Мера направлена на сохранение дорожного покрытия в осенне-зимний период. Из-за низких температур, осадков и промерзания грунта восстановить асфальт после земляных работ с соблюдением необходимых требований становится сложнее. Это повышает риск появления просадок, трещин и выбоин.

Ограничение не распространяется на:

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и подрядными организациями по их заказу;

аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях и объектах социальной инфраструктуры.

При этом приостановление выдачи новых ордеров не освобождает от обязательств по ранее выданным разрешениям. Работы, начатые на их основании, а также восстановление асфальтобетонного покрытия должны быть завершены в установленные сроки.