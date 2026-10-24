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Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

10:48, 24 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Власти Объединенных Арабских Эмиратов вынужденно закрывают пляжи для посещения из-за разлива нефти.

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СМИ указывают, что нефть с атакованного вблизи Ормузского пролива танкера GEM NO.2 распространяется вдоль побережья ОАЭ, вынуждая власти закрывать пляжи и прибрежные районы.

Нефтяное пятно распространилось более чем на 35 километров от места повреждения танкера.

Последствия инцидента затронули пляжи вблизи города Умм-эль-Кувейн. Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ заявило, что «немедленно приступило к локализации разлива» для ограничения воздействия нефти на окружающую среду.

«Все пляжи и прибрежные зоны в Умм-эль-Кайвайне временно закрыты до тех пор, пока технические группы не завершат оценку ситуации и не определят необходимые меры безопасности и защиты морской среды», — указано в сообщении.

Министерство здравоохранения в свою очередь заявило, что запахи, о которых сообщили жители Шарджи, Аджмана и Умм-эль-Кайвайна, не представляют опасности для здоровья.

Ранее КСИР информировал, что взрыв с последующим возгоранием в машинном отделении произошел на борту крупнотоннажного супертанкера в южной части Ормузского пролива из-за подрыва на морской мине.

Сейчас нефтяное пятно распространяется в направлении островов Синия и Хор-эль-Бейда, где находятся коралловые рифы, заросли морских трав и солончаковые болота, а также обитают зеленые черепахи и находящийся на грани исчезновения скат Халави.

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