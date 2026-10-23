Цена нефти Brent поднялась до 114 долларов за баррель впервые с мая 2026 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на лондонской бирже ICE поднялась выше 114 долларов за баррель впервые с 5 мая 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 7.52 по бишкекскому времени, стоимость Brent росла на 0,78 процента — до 114,05 доллара за баррель.

К 8.01 рост ускорился — до 114,72 доллара за баррель (+1,37 процента).

А стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в ноябре повышалась на 3,93 процента, до 100,97 доллара за баррель.

Цены продолжают свой рост на фоне конфликта США и Ирана и пока безрезультатных попыток достичь мирного урегулирования.