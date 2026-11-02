ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

Семь ведущих стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир), приняли решение сохранить действующие квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты отмечают, что несмотря на рост производства и поставок через Ормузский пролив, добыча стран-участниц остается ниже квот. Вернуться к их повышению альянс может весной 2027 года, если прогнозы по увеличению спроса на сырье оправдаются.

Напомним, с 1 мая 2026 года после выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, формат работает в составе «семерки».

В сентябре страны альянса завершили выход из добровольного сокращения по добыче нефти — на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, на рынок вернули за последние полтора года сокращенные ранее 3,85 миллиона баррелей в сутки.

До конца текущего года для всех стран ОПЕК+ будут действовать ранее утвержденные квоты без дополнительных ограничений. Общий разрешенный объем добычи всех стран — участниц соглашения в рамках квот составляет 36,206 миллиона баррелей в сутки.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 29 ноября.

Семь стран ОПЕК+ — это группа нефтедобывающих государств, которые самостоятельно координируют объемы добычи нефти после того, как Объединенные Арабские Эмираты вышли из состава организации.

