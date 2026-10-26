Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

Планируемое проведение трехсторонних переговоров США, России и Украины остается в центре внимания политологов и СМИ. Напомним, этот вопрос обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа.

Двусторонняя встреча Путина и Трампа может пройти на саммите АТЭС, возможность ее проведения сейчас «на рабочем столе», заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, сейчас все смотрят, что произойдет в Шэньчжене, если там будет возможность провести двустороннюю встречу Путина и Трампа, трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином.

«И то, и другое, что называется, на рабочем столе», — сказал он и добавил, что окончательных договоренностей по проведению как двусторонней встречи Путина и Трампа, так и трехстороннего саммита глав России, Китая и США пока нет.

«Но мы все-таки надеемся, что будет такая возможность», — указал Дмитрий Песков.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков отметил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после 4 ноября.

По его словам, высоких ожиданий быть не должно: за первую встречу «мало что можно решить», она будет носить «пристрелочный характер». Для выхода на мирное соглашение сторонам еще нужно работать.

Он также отметил, что Вашингтону пока не удается склонить Киев к мирному урегулированию.

Юрий Ушаков сообщил, что китайская сторона готовит возможную встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. «При благоприятном стечении обстоятельств» ее впишут в программу, оргподготовка уже началась.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает проведения трехсторонних переговоров США, России и Украины в скором времени.