В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала телефонный разговор президента Финляндии и премьера Норвегии с лидером России Владимиром Путиным.

Как сообщает телеканал TV 2, она заявила, что инициатива не была согласована с другими странами Европейского союза.

«Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас», — заявила глава датского правительства, усомнившись в результативности подобных контактов и подчеркнув, что странам ЕС следует координировать действия в отношении диалога с Москвой.

Исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон тоже заявил, что не был осведомлен о предстоящем разговоре.

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Премьер Норвегии Йонас Гар Стере в ответ заявил, что «всех союзников информировали перед звонком Путину». Он также отметил, что на разговор изначально отводилось 20 минут, однако он продлился полтора часа.

«Это был 90-минутный разговор. Он был содержательным, мы обсудили вопросы по существу. Он прошел профессионально. Между нами сохраняются серьезные разногласия», — цитирует премьера Норвегии телеканал NRK.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков указал, что Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии и премьером Норвегии пояснил свою позицию по поводу возможности встречи с Владимиром Зеленским.

«Было подчеркнуто, что в принципе контакт на уровне руководителей Украины и России имеет самый большой смысл после того, как закончится переговорный процесс, будут выработаны какие-то документы, а именно, в контексте долгосрочного урегулирования в Украине», — сказал он.

Тем временем президент Финляндии Александр Стубб в ответ на обвинения со стороны лидеров других европейских стран заявил, что телефонный разговор готовился совместно с США и Украиной.

«Финляндия никогда не обсуждает вопросы, касающиеся Украины, без общего согласия, в обход Украины», — заявил он.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что Владимир Путин в телефонном разговоре также заявил, что Россия не намерена отказываться от цели взять под контроль всю территорию Донбасса. Официальных подтверждений этой информации нет.