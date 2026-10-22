Садыр Жапаров рассказал о повышении соцвыплат, зарплаты и пенсий

Садыр Жапаров встретился с жителями и активом города Манаса и Сузакского района. Об этом рассказали в администрации президента.

Во время встречи глава Кыргызстана рассказал о повышении социальных выплат, зарплаты и пенсий и мерах поддержки населения.

По его словам, с 1 января 2027 года увеличатся несколько видов социальных пособий. Выплаты детям с инвалидностью вырастут до 11 тысяч сомов, детям, потерявшим обоих родителей, — до 8 тысяч, а пособие по потере кормильца — до 5 тысяч. Кроме того, повысят отдельные выплаты пожилым гражданам, матерям-героиням и ветеранам.

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Садыр Жапаров напомнил, что с 1 апреля 2026 года зарплату более 215 тысяч работников образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта повысили в среднем на 100 процентов. Для более чем 102 тысяч работников технического и младшего обслуживающего персонала повышение составило не менее 50 процентов.

Президент сообщил, что после повышения средняя пенсия составила 12 тысяч 648 сомов. В Джалал-Абадской области насчитывается более 151 тысячи пенсионеров.

Отдельно глава государства рассказал о пособиях для семей с детьми. Пособие «Бала ырысы» в 1 тысячу 200 сомов ежемесячно выплачивают всем детям от рождения до трех лет независимо от дохода семьи. В области его получают более 48 тысяч человек.

В отдельных высокогорных, труднодоступных и приграничных населенных пунктах семьям выплачивают по 3 тысячи сомов на третьего и последующих детей до достижения ими трех лет. В Джалал-Абадской области эту помощь получают более 5 тысяч человек.

«В этом году в рамках проекта «100 промышленных предприятий» в Джалал-Абадской области предусмотрена реализация 25 проектов. Среди запущенных — предприятие по разработке угольного месторождения Тегене, завод «Мантай Групп» по производству сэндвич-панелей и солнечная электростанция «Солар Энерджи» мощностью 5 мегаватт», — сказал Садыр Жапаров.

На встрече затронули и вопросы здравоохранения. По данным президента, обеспеченность региона врачами — 73 процента, медсестрами — 95 процентов. На следующий год запланировали строительство больницы на 350 мест в Сузакском районе.

В жилищной сфере по государственной программе «Менин үйүм» в очереди на жилье в Джалал-Абадской области стоят 9 тысяч 183 человека. С 2016 года жильем обеспечили 3 тысячи 560 жителей региона.

В завершение Садыр Жапаров заявил, что работу по социально-экономическому развитию региона и решению обозначенных жителями проблем продолжат. После выступления встреча продолжилась в формате вопросов и ответов.