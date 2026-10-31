С 3 ноября в России ужесточаются меры в отношении мигрантов, нарушивших законы страны.

Ранее Госдума более чем в два раза расширила перечень статей Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающих, кроме штрафа, выдворение иностранных граждан. Такая мера ответственности была предусмотрена в 22 статьях, теперь — в 45.

С ноября выдворению могут подвергнуть мигранта за:

неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а также военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы;

распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность;

нарушение общественного порядка;

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении РФ, ее граждан или компаний;

дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и так далее.

Депутаты Госдумы мотивировали свое решение наведением порядка в миграционной сфере.