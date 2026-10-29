Китайский колледж обучает сотрудников предприятий в Центральной Азии

Ляонинский нефтехимический профессиональный колледж совместно с Китайским центром научно-технических инноваций Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проводит для местных сотрудников китайских предприятий в Центральной Азии бесплатные онлайн-курсы по безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях в рамках программы «Китайский язык + профессиональные навыки». Проект объединяет изучение китайского языка с профессиональной подготовкой и призван повысить квалификацию работников, укрепить межкультурную коммуникацию и кадровый потенциал предприятий за рубежом.

Обучение проходит под девизом «Безопасность укрепляет потенциал, дружба сохраняется на долгие годы». Среди участников — сотрудники китайских предприятий, в том числе казахстанского филиала компании Qingdao Yue Lai Yue Hao Cable Co., Ltd.; регистрацию и организационное сопровождение координирует Центр научно-технических инноваций ШОС.

Профессиональные навыки и китайский язык — в одной программе

Учебная программа разработана с учетом потребностей предприятий и особенностей работы производственного персонала; основное внимание уделяется безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях и практическому применению технологий искусственного интеллекта. Преподаватели колледжа объясняют теоретические основы производственной безопасности и процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации, помогая повысить готовность работников к производственным рискам.

В программу также входят занятия по китайскому языку для профессионального общения и материалы о традиционной китайской культуре. Подготовлены двуязычные материалы, видеоролики с практическими примерами и инструкции к заданиям, которые учитывают разный уровень владения языком, облегчают усвоение и способствуют эффективному взаимодействию сотрудников разных культур. Особое внимание уделяется формированию ответственного отношения к безопасности и укреплению вовлеченности работников в деятельность предприятий.

Онлайн-формат позволяет обучать сотрудников в разных странах

С учетом географической удаленности участников обучение организовано на платформе Zoom и включает онлайн-лекции, групповые практические занятия, разбор ситуаций и ответы преподавателей на вопросы. До начала занятий подготовлены двуязычные материалы и проверена техническая готовность платформы; процесс предусматривает регистрацию, изучение китайского языка и теории безопасности, практику, подведение итогов и обратную связь. После обучения предприятия получат презентации, видеоматериалы и другие не содержащие конфиденциальной информации материалы для самостоятельного повторения и закрепления пройденного.

Развитие международного сотрудничества в сфере профессионального образования

Проект стал одним из практических шагов колледжа по расширению международного сотрудничества в сфере профессионально-технического образования и подготовке кадров для предприятий в странах — участницах ШОС. Сочетание языковой подготовки и профессиональных компетенций помогает местным сотрудникам эффективнее взаимодействовать с китайскими коллегами, осваивать навыки безопасности и адаптироваться к рабочим процессам. В дальнейшем колледж планирует развивать новые программы «Китайский язык + профессиональные навыки» с учетом потребностей зарубежных отраслей и расширять обмен опытом, укрепляя образовательные и экономические связи Китая со странами Центральной Азии и содействуя подготовке квалифицированных местных кадров.