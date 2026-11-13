В России страховка дата-центров от дронов местами подорожала более чем в сто раз

В России резко выросла стоимость страхования центров обработки данных (ЦОД) от терроризма и диверсий, включая атаки беспилотников. В отдельных случаях полисы подорожали более чем в сто раз, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников страхового рынка.

По данным страхового брокера Remaind, в первом полугодии 2026 года тарифы составляли 0,03–0,06 процента от страховой суммы. С 1 октября они выросли до 1–5 процентов.

Одной из причин стало изменение условий Российской национальной перестраховочной компании, принадлежащей Банку России. С октября она установила для дата-центров базовый тариф перестрахования в один процент при страховой сумме 10 миллиардов рублей. Для отдельных объектов предусмотрены индивидуальные условия.

Кроме того, страховщики пересматривают оценку рисков на фоне участившихся атак на инфраструктурные и промышленные объекты.

Несмотря на подорожание, владельцы крупных дата-центров продолжают покупать полисы: наличия страховки требуют кредиторы. Чтобы сократить расходы, компании исключают отдельные риски из покрытия и используют франшизу — условие, при котором часть ущерба оплачивают самостоятельно.

В октябре атакам подверглись российские дата-центры, включая объекты «Яндекса», «Сбера» и VK. Повреждения инфраструктуры «Яндекса» вызвали сбои в работе его сервисов и организаций, арендующих вычислительные мощности компании.

12 ноября глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство поддерживает размещение дата-центров под землей для сохранения инфраструктуры внутри страны.