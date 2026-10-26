Новая забава для велосипедистов появилась в Карагачевой роще Бишкека — ездят по бетонному основанию Комсомольского озера.

Напомним, в роще продолжается реконструкция Комсомольского и Пионерского озер — рабочие укладывают гидроизоляционную мембрану и бетонируют основание. Пока забетонировали северо-западную сторону. По застывшей части уже ездят на велосипедах.

По данным мэрии, реконструкция озер позволит создать условия для занятий водным спортом, в том числе катания на байдарках.

Кроме того, проектом предусмотрено обустройство тротуаров и беговых дорожек с освещением, строительство футбольного и баскетбольного полей, детских и спортивных площадок, а также создание парковочного пространства. На территории рощи также ведутся работы по обустройству амфитеатра и реконструкции фонтана.

Идет и укладка ирригации. Арыки появились среди молодых деревьев, которые посадили несколько лет назад. «Это так по-нашему: сначала озеленять, а потом продумывать полив, повреждая корни. При этом отверстия в бетонных лотках сделаны высоко, столько воды вряд ли будет», — говорят отдыхающие.