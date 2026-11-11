На благоустройство дворов Бишкека выделят почти 839 миллионов сомов

На благоустройство дворовых территорий и реконструкцию Карагачевой рощи в Бишкеке предусмотрено почти 839 миллионов сомов. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, из республиканского бюджета на эти цели выделено 500 миллионов сомов, остальные средства добавит мэрия.

Из общей суммы 308 миллионов сомов направят на благоустройство 12 дворовых территорий, еще 530,6 миллиона — на реконструкцию Карагачевой рощи.

В Октябрьском районе, от которого избран депутат, планируется благоустроить три территории на общую сумму 75,3 миллиона сомов:

жилмассив «Тунгуч», дом № 54 — 24 миллиона;

улица Ахунбаева, дома № 130а и 32а — 30,2 миллиона;

6-й микрорайон, дома № 1, 2, 2/1 и 2/2 — 21 миллион.

На последней территории предусмотрены установка нового освещения, озеленение, улучшение системы полива и другие работы.

В других районах города благоустройство запланировано по следующим адресам:

Ленинский — 82,9 миллиона сомов: улица Руставели, дома № 95, 97 и 99; улица Чокморова, дом № 185; пересечение улиц Чокморова и Уметалиева;

Первомайский — 85 миллионов сомов: авиагородок «Манас», улица Панфилова, дом № 13, улица Скрябина, дом № 19;

Свердловский — 65 миллионов сомов: микрорайон «Аламедин-1», дом № 30; «Городок энергетиков»; микрорайон «Восток-5», дома № 24 и 25.

Отдельно на реконструкцию Карагачевой рощи предусмотрено 530,6 миллиона сомов. Планируется обновить дорожки, водоемы, спортивные площадки и места отдыха, а также провести озеленение.

Дастан Бекешев уточнил, что представленные суммы пока являются предварительными сметами.

«Рад, что город наконец уделяет внимание благоустройству дворов. Надеюсь, это только начало и со временем очередь дойдет до остальных дворов Бишкека», — отметил он.