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24.kg

Опасные частицы в воздухе. Кыргызгидромет сообщил о превышении нормы

11:20, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке сегодня утром зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5 в нескольких районах. Об этом свидетельствуют данные Гидрометеорологической службы.

По состоянию на 8.00 наиболее высокий показатель загрязнения воздуха отмечен в Иссык-Атинском районе, где концентрация PM2.5 превысила установленную норму в 1,41 раза.

Превышение также зарегистрировано в Аламединском районе — в 1,27 раза и Свердловском районе столицы — в 1,21 раза.

В остальных районах показатели оказались ниже предельно допустимой концентрации:

  • Ленинский — 0,67 ПДК;
  • Октябрьский — 0,60 ПДК;
  • Первомайский — 0,81 ПДК;
  • Сокулукский — 0,98 ПДК.

Таким образом, превышение допустимой концентрации PM2.5 зафиксировано в трех из семи указанных районов Бишкека и его окрестностей.

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PM2.5 — это мелкодисперсные частицы диаметром до 2,5 микрометра, которые содержатся в загрязненном воздухе. Благодаря небольшому размеру они способны проникать глубоко в дыхательные пути и представляют особую опасность для детей, пожилых людей и граждан с заболеваниями органов дыхания.

Специалисты рекомендуют в периоды повышенного загрязнения воздуха ограничивать длительные физические нагрузки на улице, особенно людям из групп риска.

Отметим, что представленные данные отражают максимально разовые концентрации загрязняющих веществ на 8.00 29 октября и не характеризуют качество воздуха на протяжении всего дня.

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