В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 19.30 Бишкек находится на 10-м месте.

Статус города отмечен как «нежелательный для чувствительных групп». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 132 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.