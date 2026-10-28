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24.kg

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 28 октября. Столица на втором месте

17:36, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 17.30 Бишкек находится на втором месте.

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 171 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

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Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Смог над городом особенно заметен с высоты птичьего полета.

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Проблема загрязнения воздуха в Бишкеке сохраняется уже много лет. С наступлением холодов ситуация ухудшается.

По данным экспертов, это связано с ростом нагрузки на системы отопления, нарушением розы ветров, использованием некачественного угля, автомобильными выхлопами и пылью.

Проблему смога власти пытаются решить сразу по нескольким направлениям. В жилых массивах расширяют газоснабжение, жителям предлагают льготные кредиты на экологичное отопление, а общественный транспорт постепенно переводят на газ и электричество.

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Напомним, на улучшение качества воздуха Кыргызстан получил кредит на 50 миллионов долларов. В декабре 2023 года страна подписала соглашение с Международной ассоциацией развития — подразделением Всемирного банка. Кредит беспроцентный, рассчитан на 50 лет с десятилетним льготным периодом. Проект предусматривает развитие мониторинга загрязнения воздуха, поддержку перехода на экологичное отопление и озеленение Бишкека. Его планируют реализовать до конца 2030-го.

Однако, несмотря на выделенные средства и заявленные меры, смог продолжает накрывать столицу.

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