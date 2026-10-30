После вчерашнего загрязнения воздух в Бишкеке очистился. Данные Кыргызгидромета

В Бишкеке и пригородных районах сегодня зафиксировано снижение концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5. Если накануне в трех районах показатели превышали допустимые нормы, то сегодня превышений не зарегистрировано. Об этом свидетельствуют данные Гидрометеорологиеской службы.

По состоянию на 10.00 максимальная разовая концентрация PM2.5 составила:

Аламединский район — 0,94 ПДК;

Иссык-Атинский — 0,85 ПДК;

Свердловский — 0,82 ПДК;

Первомайский — 0,47 ПДК;

Ленинский — 0,34 ПДК;

Сокулукский — 0,32 ПДК;

Октябрьский — 0,31 ПДК.

Напомним, 29 октября ситуация была значительно хуже. По данным Гидрометеорологиеской службы на 8.00, в Иссык-Атинском районе концентрация вредных частиц превышала норму на 41 процент, в Аламединском — на 27 процентов, а в Свердловском районе Бишкека — на 21 процент. За сутки наиболее заметное снижение показателей зафиксировано в Сокулукском и Иссык-Атинском районах.

При этом самым загрязненным среди обследованных территорий сегодня оказался Аламединский район, где показатель достиг 0,94 ПДК, приблизившись к установленному пределу.

Мелкодисперсные частицы PM2.5 имеют диаметр не более 2,5 микрометра и способны проникать глубоко в дыхательные пути. Повышенная концентрация таких частиц особенно опасна для детей, пожилых людей и граждан с заболеваниями органов дыхания.

Приведенные показатели отражают состояние воздуха на момент измерений и не характеризуют уровень загрязнения за весь день.