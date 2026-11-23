В Кыргызстане в целях поддержки племенного животноводства государством дополнительно выделен 271 миллион сомов под 3 процента годовых до конца текущего года.

Дополнительные средства в рамках распоряжения кабмина направлены на государственную поддержку развития племенного животноводства и расширение доступа сельхозпроизводителей к льготному финансированию.

Выделенные средства будут предоставляться фермерам через ОАО «АБанк» и ОАО «Элдик Банк». Подать онлайн-заявку на получение кредита можно через приложение IDYIKAN.

Для этого необходимо скачать приложение, авторизоваться через «Тундук», перейти в раздел «Услуги», выбрать подраздел «Агрокредитование» и соответствующее направление кредитования, заполнить и отправить электронную заявку.

Льготное кредитование предусмотрено для приобретения следующих видов и пород племенного скота:

крупный рогатый скот: ала-тоо, абердин-ангус, аулиеата, голштинская, симментальская, айрширская, герефордская, бурая швицкая и галловейская породы;

яки: айкол, кыргызская (местная) породы и белые яки;

лошади: кыргызская, новая кыргызская, чистокровная верховая и русская рысистая породы;

овцы: алайская, арашанская, ала-тоо, айкол, кыргызская тонкорунная, кыргызский горный меринос и тянь-шаньская породы;

козы: кыргызские пуховые и шерстные, альпийская, зааненская, нубийская, бурская, камори и битал породы.

Получателями льготного финансирования могут стать племенные заводы и фермы, импортеры племенного скота, техники-осеменаторы, а также крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разведением племенного скота.