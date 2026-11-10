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24.kg

За 2026 год точки общепита в Бишкеке оштрафовали на 14,3 миллиона сомов

19:01, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

За десять месяцев 2026 года точки общественного питания в Бишкеке оштрафовали на 14 миллионов 341 тысячу сомов. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, по разделу «гигиена питания» за выявленные нарушения составлено 997 протоколов, вынесено столько же постановлений на штраф. Взыскано 13 миллионов 758 тысяч сомов.

При этом выдано 450 санитарных предписаний об устранении нарушений, приостановлена эксплуатация (закрыты до устранения нарушений) 62 объектов, отстранено от работы 23 человека.

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Напомним, с 1 апреля в республике действует мораторий на проверки субъектов предпринимательства до конца этого года. Проверки допускаются в рамках уголовных и гражданских дел, по заявлениям самих предпринимателей, обращениям граждан и юридических лиц.

Однако с октября кабмин расширил перечень исключений из моратория на проверки предпринимателей, разрешив проводить инспекцию подкарантинной продукции и объектов в сфере ветеринарной, фитосанитарной и пищевой безопасности.

Махамат Мурзашев отметил, что в связи с этим ЦГСЭН возобновил плановые проверки.

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