В Ошской области гражданин привлечен к ответственности за незаконную охоту

Специалисты отдела особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия Ошского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно со специалистами по охоте Араванского района и Ош-Баткенского общества провели рейдовое мероприятие в селе Отуз-Адыр Кара-Суйского района.

В ходе рейда был выявлен гражданин, осуществлявший незаконную охоту на диких птиц с использованием пневматического оружия. В его действиях установлен факт нарушения правил охоты и действующих требований.

По данному факту в соответствии с Кодексом о правонарушениях на гражданина наложен административный штраф в размере 10 тысяч сомов. Кроме того, за незаконно добытых четырех птиц предъявлен иск на сумму 6 тысяч сомов в целях возмещения ущерба, причиненного природе.

Помимо этого, среди местных жителей проведена разъяснительная работа по вопросам охраны диких животных, соблюдения правил охоты и рыболовства, а также бережного отношения к природным ресурсам.