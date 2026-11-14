После пожара: объект в центре Бишкека оштрафовали, стройку приостановили

Инспекторы департамента государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства провели комиссионную проверку строительного объекта по улице Киевская, 42, в Бишкеке, где вчера произошел пожар.

По данным ведомства, вместе с инспекторами на место выехали специалисты Республиканского центра сертификации в строительстве и Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования. Они оценили техническое состояние объекта и соответствие строительных работ установленным требованиям.

По итогам проверки выявили нарушения строительных норм и правил. ОсОО «Береке Билдинг» оштрафовали на 200 тысяч сомов и обязали устранить выявленные нарушения.

До получения заключения строительные работы на объекте временно приостановили.

В Минстрое призвали строительные компании строго соблюдать требования безопасности на объектах.