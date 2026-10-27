МВД лишится части полномочий по контролю за мигрантами

В Кыргызстане перераспределят полномочия по миграционному контролю за иностранными работниками. Часть функций передадут от Министерства внутренних дел службе по контролю и надзору за соблюдением трудового законодательства при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Согласно документу, полномочия службы расширят за счет передачи ей функций миграционного контроля в отношении иностранной рабочей силы.

При этом кабинету министров поручено разграничить полномочия между Минтруда и МВД, определив зоны ответственности каждого ведомства.

Кроме того, глава государства поручил провести реструктуризацию Минтруда и его подведомственных подразделений. Изменения должны осуществляться в пределах утвержденной штатной численности и выделенных бюджетных средств.

Кабмин должен в течение трех месяцев привести свои решения в соответствие с указом.