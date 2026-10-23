Минсельхоз скоро получит первые снимки с кыргызского спутника

Минсельхоз получит первые снимки с кыргызского спутника в конце октября и начнет их расшифровку. Об этом журналистам в рамках «АгроТехЭкспо-2026» сообщил глава ведомства Эрлист Акунбеков.

По его словам, расшифрованные снимки будут передавать фермерам.

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Он отметил, что в приложении iDiykan появится возможность зарегистрироваться и встать в очередь, а банки будут брать заявки оттуда. Приложение уже два месяца работает в тестовом режиме, остались последние доработки. После этого министерство сможет отслеживать ситуацию по каждому фермеру.

Акунбеков пояснил, что iDiykan синхронизировано с кадастром и системой отслеживания животных. Приложение подключат к кыргызскому спутнику, и фермер сможет видеть изменения как по растениеводству, так и по животноводству.

Напомним, 2 октября спутник выведен на орбиту в составе группы космических аппаратов, запущенных одной ракетой-носителем. Его запуск стал результатом совместной работы Кыргызстана и ОАЭ. Управление спутником будет осуществляться из центра управления, расположенного в Бишкеке.