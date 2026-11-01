Кыргызстан призывает международное сообщество уделять больше внимания защите гор

В столице Армении в рамках Конференции сторон (COP17) Конвенции ООН о биологическом разнообразии состоялся запуск Ереванской платформы по горам и связанным с ними пресноводным экосистемам.

Как отмечает пресс-служба президента Кыргызстана, новая международная инициатива призвана объединить усилия горных стран для защиты уникальных экосистем, привлечения финансирования и развития международного сотрудничества.

Делегация КР во главе со спецпредставителем президента Динарой Кемеловой приняла участие в ряде мероприятий высокого уровня: запуске Ереванского технологического центра мониторинга биоразнообразия, Глобальном диалоге по горному и пресноводному биоразнообразию, дискуссии Международного союза охраны природы «Восстановление природы: от обязательств к действиям», мероприятии ПРООН по продвижению горной повестки, а также в совместном мероприятии Кыргызстана, Армении и Франции «Высокие вершины — высокие ставки: защита горных экосистем».

Динара Кемелова призвала международное сообщество уделять больше внимания защите горных экосистем, расширить доступ горных государств к финансированию. Особый акцент сделан на инициативы Кыргызской Республики: создание специальной горной программы в рамках Глобального экологического фонда, открытие в Бишкеке Глобального центра устойчивости горных регионов и создание под эгидой ООН специального трастового фонда для сохранения озера Иссык-Куль.

В ходе мероприятий и двусторонних встреч с главами Глобального экологического фонда (ГЭФ), ЮНЕП, представителями других международных организаций и ряда иностранных государств (Япония, Чехия, Колумбия, Бангладеш, Бразилия, Германия, Кения, Лесото и другие) кыргызская делегация представила приоритеты страны в области сохранения горных экосистем, климатических процессов и проинформировала партнеров о Втором глобальном горном саммите «Бишкек+25».

Одним из важных результатов СОР17 стало решение об обновлении программы работы по горному биоразнообразию до COP18.

Отмечено, что начальник управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кумар Мамбеталиев снова избран в состав Бюро СОР КБР.