Комитет ЖК в первом чтении одобрил законопроект о запрете аренды электросамокатов до 16 лет. Решение принято сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству при обсуждении поправок в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики.

Один из инициаторов депутат Медер Чотонов отметил, что, согласно документу, компании, предоставляющие электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в аренду, должны будут не допускать к их использованию лиц младше 16 лет.

По его словам, при регистрации в мобильном приложении арендодатели также должны будут проверять документы, удостоверяющие личность пользователя, и получать согласие на обработку персональных данных.

За допуск несовершеннолетних к управлению средствами индивидуальной мобильности предлагается штрафовать физических лиц на 20 тысяч сомов, юридических — на 55 тысяч сомов.

Однако депутат Рахат Жунушбаева отметила, что сумма штрафа высокая.

«Надо учитывать ситуацию с пробками в городе. Автобусы не справляется с нагрузкой, мы видим, как люди не вмещаются в них, а такси от одной точки до другой берет до 500 сомов. Поэтому многие пользуются электросамокатами. Поэтому, помимо штрафов и ограничений, надо предусмотреть и другие меры для решения проблемы пробок и безопасного движения в городе», — добавила она.

Чотонов отметил, что инициаторы рассматривают вопрос снижения суммы штрафов.

По данным управления Патрульной службы милиции, в 2025 году в Кыргызстане зарегистрировали 682 ДТП с участием электросамокатов и мопедов. В результате пострадали 756 человек, еще 14 погибли.

По данным мэрии Бишкека, за 2025 год в ДТП с участием электросамокатов в столице пострадали около 300 человек.

Весной в Бишкеке максимальную разрешенную скорость движения электросамокатов снизили до 15 километров в час. Вице-мэр столицы Рамиз Алиев сообщил, что благодаря этому ограничению количество травм, полученных гражданами в результате наездов электросамокатов, сократилось в четыре раза.

При этом, по его словам, сложнее будет регулировать электроскутеры, которые находятся в частной собственности самих граждан.

Тем временем в новой программе безопасности дорожного движения на 2027–2030 годы

отдельное внимание планируют уделить электросамокатам, мопедам и другим средствам индивидуальной мобильности. Авторы предлагают исключить их совместное движение с пешеходами по тротуарам, а также создать для них отдельные полосы или выделить крайние полосы проезжей части.

В Минэкономики отметили, что законопроект требует проведения анализа регулятивного воздействия. Однако Медер Чотонов возразил, отметив, что этого не требуется.