В Бишкеке за 10 месяцев 2026 года зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов. Об этом на заседании профильной комиссии городского кенеша сообщили представители УПСМ.

По словам патрульных, 1 человек скончался, 31 получили различные травмы.

На заседании отмечено, что после ограничения скорости самокатов до 15 километров в час количество аварий с их участием снизилось вдвое.

Скутерам и мопедам запрещено ездить по тротуарам, они должны передвигаться по проезжей части.

«Но они не соблюдают эту меру. Электросамокаты, скутеры и мопеды представляют угрозу пешеходам, нужно запретить им ездить по тем тротуарам, где нет выделенной полосы. Должна быть единая сеть дорожек, а вообще приоритет должен оставаться за пешеходами. Тротуары и так узкие, разбитые, ходить по ним невозможно, люди не успевают среагировать, и происходят аварийные ситуации», — посетовал депутат Казыбек Эргешов.

Однако, по словам патрульных, самокатчики не могут двигаться по дорогам — у них нет габаритных огней, водительских удостоверений и так далее.

Вице-мэр Рамиз Алиев признал, что самокатчики представляют «реальную проблему» для горожан.

«Мы должны как-то регулировать поток средств индивидуальной мобильности. На сегодня в городе около 80 километров велодорожек. Касательно ограничения в 15 километров в час — мы получили новую проблему. Если на официальные самокаты у нас есть рычаг ограничения скорости и специальные парковки, то очень много частных самокатов, которые мы не можем ограничить. Но мы готовим предложения, также и со стороны МВД готовятся изменения», — сказал чиновник.

Он добавил, что расширение тротуаров приведет к сокращению зеленых зон — другой свободной земли нет.