Депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева обвинила мэра Оша Жанарбека Акаева в том, что он подрывает авторитет исполнительной и законодательной власти, занимается интригами и предпринимает незаконные действия накануне выборов. С таким заявлением она выступила на заседании парламента, попросив спикера Марлена Маматалиева и главу кабинета министров Адылбека Касымалиева вмешаться в ситуацию.

По словам Камилы Талиевой, в прошлом месяце комитет Жогорку Кенеша по бюджету провел выездное заседание в Оше. Депутат утверждает, что приехала в южную столицу с добрыми намерениями поддержать мэра Жанарбека Акаева, однако во время заседания и после него, по ее словам, оказалась в центре интриг.

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«Жанар мырза на заседаниях постоянно говорит: депутатов не слушайте, если будут кадровые вопросы, обращайтесь ко мне, я решу. Пусть он поименно назовет, какой депутат в Оше или другом месте вмешивается в кадровые вопросы. Я лично никому с такими просьбами не звонила», — заявила Камила Талиева.

Она утверждает, что после выездного заседания связанные с мэром блогеры стали публиковать сообщения, что в Ош приехали «депутаты Шакиева» и им следует заниматься своими округами.

« Ош — и мой город тоже. Что, вы Акаева ханом Оша избрали? У нас идет политика по дискредитации Жогорку Кенеша. Камила Талиева

«Жанар мырза и политически оказался незрелым. Торага, вы должны нас защищать. Блогеры пишут, что это депутаты Шакиева, хотя сам Жанар являлся самым близким человеком Шакиева, и днем и ночью находился рядом с ним. Он организовал все мероприятия в Аксы, я даже переписки видела. Давайте говорить правду в лицо. У него полно блогеров, но мы не боимся таких публикаций», — сказала депутат.

Камила Талиева заявила, что, по поступившей к ней информации, Жанарбек Акаев якобы открывает в Оше личные штабы в преддверии выборов. Она попросила главу кабмина проверить эти данные и оценить действия мэра.

Спикер Марлен Маматалиев остановил попытки выступить мэра Жанарбека Акаева и главы кабмина Адылбека Касымалиева. Он сообщил, что разговаривал с градоначальником. По словам торага, Акаев готов взять назад некоторые ранее сказанные слова, принести извинения и пообещал тесно сотрудничать с Жогорку Кенешем. Спикер добавил, что работа по этому вопросу продолжится.

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Напомним, напряженность между депутатом и мэром возникла во время выездного заседания депутатов в Оше.

Тогда Камила Талиева раскритиковала градоначальника за чрезмерную публичность и активность в социальных сетях и СМИ. Она призвала Акаева меньше заниматься самопиаром и сосредоточиться на проблемах горожан, в частности на судьбе жителей, чьи дома попали под снос в рамках реконструкции города.

На том же заседании депутат напомнила, что работы по благоустройству набережной реки Ак-Бууры, которые мэрия представляет как крупный проект, начинали при предыдущих градоначальниках. Она заявила о возможных нарушениях при реализации проекта.

Позже Жанарбек Акаев дал интервью, в котором высказался в адрес Камилы Талиевой.