Бишкекское предприятие электросетей проверяют на готовность к гражданской защите

4-6 ноября в Бишкекском предприятии электрических сетей — филиале ОАО «НЭСК» проводится оценка состояния готовности к гражданской защите. Об этом сообщили в ведомстве.

Специалисты оценивают готовность предприятия к действиям в чрезвычайных ситуациях, состояние систем оповещения и связи, обеспеченность необходимыми материальными ресурсами, а также уровень подготовки персонала.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 Фото Бишкекского предприятия электрических сетей

Особое внимание уделяется готовности сотрудников к оперативному реагированию, организации взаимодействия подразделений и обеспечению бесперебойной работы объектов электросетевого хозяйства в условиях чрезвычайных ситуаций.