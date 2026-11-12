В городе Ош из-за утечки воды на заводе затопило дворы 11 домов

В Оше в селе Толойкон вода затопила дворы 11 жилых домов. На месте работают спасатели и спецтехника. Об этом сообщили в управлении МЧС по городу.

По данным ведомства, вода просочилась из-под основания ограждения водонакопительного бассейна на территории дробильно-сортировочного завода «Алаберди». В результате она попала во дворы домов.

На месте работают более 20 сотрудников МЧС и задействовано шесть единиц спецтехники.

В настоящее время спасатели откачивают воду и принимают меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения подтопления.