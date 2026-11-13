Узбекистан предложил странам СНГ усилить сотрудничество в предупреждении ЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана выступило с инициативами по укреплению взаимодействия спасательных ведомств стран СНГ. Предложения представили на 38-м заседании межгосударственного совета по ЧС, которое прошло в Шымкенте.

Узбекистанскую делегацию возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Азизбек Икрамов. В своем выступлении он рассказал о реформировании системы МЧС, в том числе о переходе от реагирования на чрезвычайные ситуации к их предупреждению и заблаговременному выявлению рисков.

Также министр упомянул модернизацию технической базы ведомства, подготовку кадров и преобразования в Академии МЧС. Конкретное содержание предложений по сотрудничеству с другими странами СНГ в сообщении министерства не приводится.