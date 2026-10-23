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Билл Гейтс прогнозирует ближайшие 20 лет хаоса из-за ИИ

23:38, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс призывает готовиться к 20 годам турбулентности из-за развития искусственного интеллекта. Об этом он заявил в интервью изданию The Verge.

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По словам Билла Гейтса, прогресс ИИ последнего года поражает. Он научился писать код, находить киберуязвимости, рассуждать в биологии и выстраивать отношения с людьми.

«Невероятная мощь, которая существует сегодня, означает, что все это произойдет, и общество должно быть готово», — добавил миллиардер.

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Он сказал, что главный риск исходит от моделей без защитных механизмов. Именно такие открывают возможности для кибератак и биотерроризма. Более отдаленная угроза связана с потерей контроля над любой передовой моделью.

«Мы перешли порог возможностей: это, безусловно, самая опасная технология из когда-либо изобретенных, и она окажет всепроникающее влияние на экономику и то, как ведутся войны», — подчеркнул Билл Гейтс.

По его словам, индустрия открыто говорит о рисках, но за ее пределами готовность верить в то, что «на этот раз все иначе», очень низка.

«Ни одно из предупреждений, которые делают инсайдеры отрасли, не является неискренним. Это абсолютная правда», — указал собеседник издания.

По его словам, для контроля над ИИ есть три фундаментальных подхода: изменить сам способ построения моделей (уйти от обучения с подкреплением), обеспечить прозрачность («белый ящик», чтобы видеть, что внутри) либо создать «полицейский слой» — символические правила безопасности, которые модель не может нарушить.

Последний вариант миллиардер считает наиболее вероятным решением проблемы выравнивания (alignment).

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