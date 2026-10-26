80-летний Лула да Силва в четвертый раз избрался президентом Бразилии

В Бразилии накануне завершился второй тур президентских выборов. На пост президента страны в четвертый раз переизбрался Луис Инасиу Лула да Силва. По предварительным данным избирательного суда Бразилии, во втором туре он набрал 51,79 процента голосов.

Таким образом, Лула да Силва обошел сына своего предшественника Жаира Болсонару — Флавиу Болсонару, который заручился поддержкой 48,21 процента избирателей.

Политик не признал поражения и намерен потребовать аннулирования результатов.

Луле да Силва 80 лет. Он был президентом Бразилии в 2003–2010 годах, позднее провел полтора года в заключении по делу о коррупции. В 2021-м Верховный суд страны снял с него обвинения.

В 2023-м Лула да Силва баллотировался на третий президентский срок, одержав победу над Жаиром Болсонару.

Церемония инаугурации президента состоится в январе 2027 года. На тот момент ему исполнится 81 год и Лула да Силва станет самым возрастным президентом в истории своей страны.