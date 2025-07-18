В Бишкеке асфальт на улице Ахунбаева «поплыл» после ремонта

Несмотря на капитальный ремонт улицы И.Ахунбаева, проведенный летом 2024 года, сегодня ее состояние вызывает серьезную обеспокоенность у горожан. На свежих снимках, присланных читателями, четко видны глубокие колеи, асфальт будто «плывет».
В 2025 году подрядчик продолжил реабилитацию следующего участка улицы Ахунбаева — от улицы 7 Апреля до улицы Юнусалиева.
По договору с мэрией компания предоставляет трехлетнюю гарантию, в течение которой обязана устранять дефекты за свой счет. В мае 2025 года организация приступила к устранению дефектов, включая провалы и трещины.
Напомним, ГКНБ заявил, что в социальных сетях появляются публикации с критикой качества дорожных работ. В ответ ведомство инициировало доследственные проверки и экспертизы.
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