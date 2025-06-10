Горожане жалуются на отсутствие горячей воды в домах

В жилых домах Бишкека отсутствует горячая вода. Об этом 24.kg сообщили читатели.

В доме № 33 в 10-м микрорайоне жильцам так и не подключили горячую воду. По их словам, такое происходит каждый год после отключения воды.

«В наших квартирах вместо горячей воды течет еле теплая. Согласно новым тарифам, нам придется платить за такую воду? Почему мы должны платить за теплую воду вместо горячей? Можете зайти в любую квартиру и замерить температуру «горячей» воды, и вы поймете нашу проблему», — пожаловались жильцы.

Кроме того, жители дома на проспекте Чуй, 30 также сообщили о похожей проблеме. У них, в свою очередь, вообще отсутствует горячая вода.

«У нас нет горячей воды целыми днями. Только в 17.00-18.00 включают на пару часов, а потом выключают. Мы уже намучились!» — сообщили горожане.

Бишкекчане просят властей решить данную проблему.