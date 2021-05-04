Ситуация на границе. В Баткене продолжается контрабанда ГСМ в Таджикистан

В Баткене продолжается контрабанда ГСМ в Таджикистан. Видео бензовозов опубликовали пользователи социальной сети.

По их словам, контрабандисты возобновили свою деятельность еще до завершения конфликта с таджикской стороной.

Отвечая на вопрос, зачем перевозчик занимается контрабандой, водитель сказал, что солярку (дизельное топливо) возит в Лейлекский район, а не в Таджикистан.

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Отметим, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев не раз заверял общественность, что перевоз контрабандных товаров, в том числе ГСМ, в Таджикистан полностью остановлен. А в пресс-релизах ГКНБ о задержании контрабандного груза транспортные средства оказываются легковыми автомобилями или небольшими грузовиками.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.