14:13
USD 84.80
EUR 102.18
RUB 1.13
Агент 024
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. В Баткене продолжается контрабанда ГСМ в Таджикистан

В Баткене продолжается контрабанда ГСМ в Таджикистан. Видео бензовозов опубликовали пользователи социальной сети.

По их словам, контрабандисты возобновили свою деятельность еще до завершения конфликта с таджикской стороной.

Отвечая на вопрос, зачем перевозчик занимается контрабандой, водитель сказал, что солярку (дизельное топливо) возит в Лейлекский район, а не в Таджикистан.

Читайте по теме
Десятки бензовозов. В Баткене продолжается контрабанда ГСМ в Таджикистан
Отметим, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев не раз заверял общественность, что перевоз контрабандных товаров, в том числе ГСМ, в Таджикистан полностью остановлен. А в пресс-релизах ГКНБ о задержании контрабандного груза транспортные средства оказываются легковыми автомобилями или небольшими грузовиками.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/192825/
просмотров: 2146
Версия для печати
Материалы по теме
Приграничные территории Баткенской области бесперебойно обеспечивают ГСМ
За два дня пограничники пресекли три факта провоза контрабанды через госграницу
В Узбекистан из Кыргызстана пытались вывезти редких оленей
Тонны мандаринов и 400 килограммов меди пытались незаконно завезти в Кыргызстан
Кумарбек Байдылдаев: Бизнесмены вносят ложные сведения в декларации о товарах
В Кыргызстан пытались ввезти контрабандную капусту и клубнику
В Таджикистан из Кыргызстана пытались незаконно вывезти крупный рогатый скот
Дело Эмиля Жамгырчиева. Адвокат подсудимого просит удалить журналистов из зала
Две тонны куриного мяса пытались незаконно ввезти в Кыргызстан
Цифра дня. 768 фактов контрабанды выявила таможня с начала года
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Ситуация на&nbsp;границе. Сожжено, разбито, пусто: как выглядит село Максат сегодня Ситуация на границе. Сожжено, разбито, пусто: как выглядит село Максат сегодня
Бишкекчанин возмутился носками, выпущенными в&nbsp;Кыргызстане ко&nbsp;Дню Победы Бишкекчанин возмутился носками, выпущенными в Кыргызстане ко Дню Победы
На&nbsp;велодорожке на&nbsp;проспекте Манаса вновь идет стихийная торговля На велодорожке на проспекте Манаса вновь идет стихийная торговля
Бизнес
Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении MEGA24 Подготовьтесь к ОРТ в приложении MEGA24
Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в&nbsp;Баткене Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в Баткене
Впервые в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; суперпрочные защищенные смартфоны Blackview Впервые в O!Store — суперпрочные защищенные смартфоны Blackview
Собираетесь на&nbsp;пикник? Загляните в&nbsp;майский каталог Globus! Собираетесь на пикник? Загляните в майский каталог Globus!
4 мая, вторник
14:07
Цены на топливо в мае продолжат расти Цены на топливо в мае продолжат расти
14:06
Для пострадавших в Баткенской области собрано больше 570 тысяч тонн гумпомощи
13:54
Завтра президент подпишет новую Конституцию и выступит с обращением
13:24
Скандал с «Эмгек». ТИК Бишкека изучила материалы и не нашла нарушений
13:10
Мэрия хочет отобрать стоянки Союза водителей и построить многоярусные парковки