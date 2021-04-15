16:02
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Агент 024
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Освобождение Райымбека Матраимова: реакция пользователей соцсетей

Сегодня стало известно, что уголовное дело в отношении экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова прекращено, а мера пресечения в виде заключения под стражей отменена. Его отпустили на свободу.

По данным ГКНБ, бывший подозреваемый в отмывании преступных доходов на добровольной основе передал в доход государства свою квартиру общей площадью 232,3 квадратных метра рыночной стоимостью более 20 миллионов сомов.

Читайте по теме
Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в Дубае

В официальном релизе пресс-центра ведомства утверждается, что Райымбек Матраимов и члены его семьи не имеют движимое и недвижимое имущество за рубежом.

Отметим, ранее журналисты «Азаттыка», Kloop и OCCRP опубликовали серию материалов о коррупции на таможне и имуществе Матраимовых за границей.

24.kg проанализировало, как кыргызстанцы отреагировали на новость о снятии всех обвинений и освобождении Райымбека Матраимова.

Пользователи возмущены действиями (точнее, бездействием) следственных органов и задают вполне резонный вопрос, почему журналисты смогли найти имущество, оформленное на членов семьи Матраимовых, а ГКНБ — нет.

«Компетентные органы оказались совсем некомпетентны», — отмечают некоторые из них.

Многие задаются вопросом, почему никого не смущает, что автомашины самого известного ньюсмейкера стоят столько, сколько невозможно заработать на госслужбе.

«Это ведь уже легализация преступных доходов, нет? Я молчу про квартиры, дома, спортклуб и прочее», — высказал свое мнение Тилек Рагифов в Twitter.

Twitter
Фото Twitter. Скриншот

В социальных сетях Facebook и Twitter публикуют мемы и картинки. Подшучивают над тем, как воспринял свое освобождение сам Матраимов.

Twitter
Фото Twitter. Скриншот
Вспомнили и слова экс-президента Сооронбая Жээнбекова, когда тот требовал дать факты о коррупционных схемах бывшего таможенника.
«Хоть что-нибудь хорошее произойдет у нас в стране? Двести непонятных мужчин на митинг вышли, Райым — пушистик, ханституция», — пишут пользователи соцсетей.

Twitter
Фото Twitter. Скриншот

«Ура! Райым свободен! Пожалуйста, верните Макса (Максима Бакиева) и всех остальных. Скорее уже», — саркастически шутит активистка Айжан Мырсалиева.

«Надо вернуть человеку 2 миллиарда сомов. Рафик ни в чем не виноват», — комментирует новость дня пользователь Азамат Акенеев, напомнив всем, что ранее Матраимов перевел в доход государства имущество и деньги.

Twitter
Фото Twitter. Скриншот

«Матраимова отпустили, на митинге по случаю убийства Бурулай и Айзады на глазах милиции провокаторы угрожают митингующим (говорят, что это люди Райымбека Матраимова). Садыр Жапаров наступает на те же грабли, ломая все надежды октябрьских событий и все больше напрягая ситуацию своими дискредитирующими шагами и бездействием. Народ не глуп, как они считают, и все видит», — делится своим мнением в Facebook активист Эрик Абдыкалыков.

«Матр сделал свое дело, Матр может уходить. Автор: ГКНБ»; «Хочу быть такой же всемогущей, как Райымбек Матраимов» и еще много аналогичных публикаций можно встретить на просторах кырнета.

Освобождению Райымбека Матраимова искренне, от всей души и публично порадовалась только журналистка Эльнура Алканова. Ее радости большинство пользователей соцсетей не разделило...

Скриншот с Facebook
Фото Скриншот с Facebook. Искренне порадовалась только журналистка Эльнура Алканова

Напомним, бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику. Там он пролежал больше месяца.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/190222/
просмотров: 1863
Версия для печати
Материалы по теме
Уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова прекращено. Его отпустили
Райымбек Матраимов не смог проголосовать, а у Атамбаева проблем не возникло
В ТЦ «Эльдорадо» в Бишкеке открыли ЦОН. Он будет работать до 22.00
В ТЦ «Эльдорадо», принадлежащем Райымбеку Матраимову, сегодня откроют ЦОН
Заступился за Матраимовых? Депутат возмущен действиями посла США в Кыргызстане
Райымбека Матраимова перевели из частной клиники в колонию
Чем болеет Райымбек Матраимов и почему его охраняют непонятные люди
Матраимовы хотят запрета на распространение расследования в СМИ. Суд отказал
По-прежнему плохо. Райымбеку Матраимову проведут коронарографию сосудов сердца
ГКНБ ведет проверку по факту взлома личной страницы Садыра Жапарова
Популярные новости
Лепешку из&nbsp;будущего купил в&nbsp;одном из&nbsp;магазинов бишкекчанин Лепешку из будущего купил в одном из магазинов бишкекчанин
Авто из&nbsp;Японии. Несколько кыргызстанцев заявили, что стали жертвами мошенников Авто из Японии. Несколько кыргызстанцев заявили, что стали жертвами мошенников
Жители Бишкека жалуются на&nbsp;громкий азан Жители Бишкека жалуются на громкий азан
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;проспекте Жибек Жолу самовольно установили знак видеофиксации В Бишкеке на проспекте Жибек Жолу самовольно установили знак видеофиксации
Бизнес
NITRO&nbsp;&mdash; официальный энергетический напиток национальной сборной NITRO — официальный энергетический напиток национальной сборной
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
MegaCom и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
15 апреля, четверг
15:59
Политическая рознь. Поправка не направлена на преследование, заверяют депутаты Политическая рознь. Поправка не направлена на преследов...
15:48
Акция протеста в Пригородном. Женщины покинули здание айыл окмоту
15:39
Итоги выборов. Члены протестующих партий прекратили голодовку
15:37
МВД инициирует наказание за политическую рознь. Что это означает, непонятно
15:28
NITRO — официальный энергетический напиток национальной сборной