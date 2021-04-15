Освобождение Райымбека Матраимова: реакция пользователей соцсетей

Сегодня стало известно, что уголовное дело в отношении экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова прекращено, а мера пресечения в виде заключения под стражей отменена. Его отпустили на свободу.
По данным ГКНБ, бывший подозреваемый в отмывании преступных доходов на добровольной основе передал в доход государства свою квартиру общей площадью 232,3 квадратных метра рыночной стоимостью более 20 миллионов сомов.
В официальном релизе пресс-центра ведомства утверждается, что Райымбек Матраимов и члены его семьи не имеют движимое и недвижимое имущество за рубежом.
Отметим, ранее журналисты «Азаттыка», Kloop и OCCRP опубликовали серию материалов о коррупции на таможне и имуществе Матраимовых за границей.
24.kg проанализировало, как кыргызстанцы отреагировали на новость о снятии всех обвинений и освобождении Райымбека Матраимова.
Пользователи возмущены действиями (точнее, бездействием) следственных органов и задают вполне резонный вопрос, почему журналисты смогли найти имущество, оформленное на членов семьи Матраимовых, а ГКНБ — нет.
«Компетентные органы оказались совсем некомпетентны», — отмечают некоторые из них.
Многие задаются вопросом, почему никого не смущает, что автомашины самого известного ньюсмейкера стоят столько, сколько невозможно заработать на госслужбе.
«Это ведь уже легализация преступных доходов, нет? Я молчу про квартиры, дома, спортклуб и прочее», — высказал свое мнение Тилек Рагифов в Twitter.
В социальных сетях Facebook и Twitter публикуют мемы и картинки. Подшучивают над тем, как воспринял свое освобождение сам Матраимов.дать факты о коррупционных схемах бывшего таможенника. «Хоть что-нибудь хорошее произойдет у нас в стране? Двести непонятных мужчин на митинг вышли, Райым — пушистик, ханституция», — пишут пользователи соцсетей.
«Ура! Райым свободен! Пожалуйста, верните Макса (Максима Бакиева) и всех остальных. Скорее уже», — саркастически шутит активистка Айжан Мырсалиева.
«Надо вернуть человеку 2 миллиарда сомов. Рафик ни в чем не виноват», — комментирует новость дня пользователь Азамат Акенеев, напомнив всем, что ранее Матраимов перевел в доход государства имущество и деньги.
«Матраимова отпустили, на митинге по случаю убийства Бурулай и Айзады на глазах милиции провокаторы угрожают митингующим (говорят, что это люди Райымбека Матраимова). Садыр Жапаров наступает на те же грабли, ломая все надежды октябрьских событий и все больше напрягая ситуацию своими дискредитирующими шагами и бездействием. Народ не глуп, как они считают, и все видит», — делится своим мнением в Facebook активист Эрик Абдыкалыков.
«Матр сделал свое дело, Матр может уходить. Автор: ГКНБ»; «Хочу быть такой же всемогущей, как Райымбек Матраимов» и еще много аналогичных публикаций можно встретить на просторах кырнета.
Освобождению Райымбека Матраимова искренне, от всей души и публично порадовалась только журналистка Эльнура Алканова. Ее радости большинство пользователей соцсетей не разделило...
Напомним, бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику. Там он пролежал больше месяца.
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