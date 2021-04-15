Освобождение Райымбека Матраимова: реакция пользователей соцсетей

Сегодня стало известно, что уголовное дело в отношении экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова прекращено, а мера пресечения в виде заключения под стражей отменена. Его отпустили на свободу.

По данным ГКНБ, бывший подозреваемый в отмывании преступных доходов на добровольной основе передал в доход государства свою квартиру общей площадью 232,3 квадратных метра рыночной стоимостью более 20 миллионов сомов.

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В официальном релизе пресс-центра ведомства утверждается, что Райымбек Матраимов и члены его семьи не имеют движимое и недвижимое имущество за рубежом.

Отметим, ранее журналисты «Азаттыка», Kloop и OCCRP опубликовали серию материалов о коррупции на таможне и имуществе Матраимовых за границей.

24.kg проанализировало, как кыргызстанцы отреагировали на новость о снятии всех обвинений и освобождении Райымбека Матраимова.

Пользователи возмущены действиями (точнее, бездействием) следственных органов и задают вполне резонный вопрос, почему журналисты смогли найти имущество, оформленное на членов семьи Матраимовых, а ГКНБ — нет.

«Компетентные органы оказались совсем некомпетентны», — отмечают некоторые из них.

Многие задаются вопросом, почему никого не смущает, что автомашины самого известного ньюсмейкера стоят столько, сколько невозможно заработать на госслужбе.

«Это ведь уже легализация преступных доходов, нет? Я молчу про квартиры, дома, спортклуб и прочее», — высказал свое мнение Тилек Рагифов в Twitter.

Фото Twitter. Скриншот

В социальных сетях Facebook и Twitter публикуют мемы и картинки. Подшучивают над тем, как воспринял свое освобождение сам Матраимов.

Фото Twitter. Скриншот

Вспомнили и слова экс-президента Сооронбая Жээнбекова, когда тот требовал дать факты о коррупционных схемах бывшего таможенника.«Хоть что-нибудь хорошее произойдет у нас в стране? Двести непонятных мужчин на митинг вышли, Райым — пушистик, ханституция», — пишут пользователи соцсетей.

Фото Twitter. Скриншот

«Ура! Райым свободен! Пожалуйста, верните Макса (Максима Бакиева) и всех остальных. Скорее уже», — саркастически шутит активистка Айжан Мырсалиева.

«Надо вернуть человеку 2 миллиарда сомов. Рафик ни в чем не виноват», — комментирует новость дня пользователь Азамат Акенеев, напомнив всем, что ранее Матраимов перевел в доход государства имущество и деньги

Фото Twitter. Скриншот

«Матраимова отпустили, на митинге по случаю убийства Бурулай и Айзады на глазах милиции провокаторы угрожают митингующим (говорят, что это люди Райымбека Матраимова). Садыр Жапаров наступает на те же грабли, ломая все надежды октябрьских событий и все больше напрягая ситуацию своими дискредитирующими шагами и бездействием. Народ не глуп, как они считают, и все видит», — делится своим мнением в Facebook активист Эрик Абдыкалыков.

«Матр сделал свое дело, Матр может уходить. Автор: ГКНБ»; «Хочу быть такой же всемогущей, как Райымбек Матраимов» и еще много аналогичных публикаций можно встретить на просторах кырнета.

Освобождению Райымбека Матраимова искренне, от всей души и публично порадовалась только журналистка Эльнура Алканова. Ее радости большинство пользователей соцсетей не разделило...

Фото Скриншот с Facebook. Искренне порадовалась только журналистка Эльнура Алканова

Напомним, бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику. Там он пролежал больше месяца.

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