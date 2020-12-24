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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Райымбек Матраимов вернул государству 2 миллиарда сомов

Экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов вернул государству 2 миллиарда сомов. Об этом на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова будет передано в суд.

«Матраимов полностью возместил ущерб в 2 миллиарда сомов. 1 миллиард 400 он перечислил наличными, 600 миллионов в виде недвижимости — это девять квартир и один торговый центр», — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ не уточнил, о каком ТЦ речь.

Отметим, в понедельник, 21 декабря, Минфин сообщил, что экс-таможенник погасил лишь половину задолженности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177798/
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