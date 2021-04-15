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Власть
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. На митинг за отставку главы МВД пришли провокаторы

В Бишкеке возле здания МВД снова проходит митинг. Около 100 человек требуют отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Акция протеста организована после того, как стало известно об убийстве Айзады Канатбековой. Напомним, ее похитили 5 апреля для принудительного вступления в брак.

Пока участники акции за отставку главы МВД собирались на митинг, к зданию ведомства пришли около 150 агрессивно настроенных человек. Они считают, что на акцию в поддержку Айзады Канатбековой выходят представили ЛГБТ.

«Мы против ЛГБТ и против НКО. Пусть представители НПО и НКО дают отчет перед нами, чем они занимаются», — говорят провокаторы.

Однако никто из них не пожелал представиться и сообщить, какое движение они представляют.

Митингующие за отставку министра внутренних дел считают, что это намеренно спланированная провокация.

Стоит отметить, что с некоторых пор любой гражданской акции провокаторы пытаются придать статус поддержки ЛГБТ. Однако это не соответствует действительности. На митинги кыргызстанцы выходят, поднимая важные вопросы, в том числе о социальных и экономических проблемах, несправедливости, против коррупции в госорганах и судебной системе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190201/
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