Сооронбай Жээнбеков об отношениях с Райымбеком Матраимовым

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков встретился с руководителями ведущих СМИ Кыргызстана. Директора и редакторы телеканалов, радио, газет и интернет-изданий смогли задать вопросы главе государства. Это вторая встреча в таком формате.

Сооронбаю Жээнбекову вновь задали вопрос о Райымбеке Матраимове — бывшем заместителе главы Таможенной службы.

«По Раиму. Все на меня хотели списать. Я его знаю, конечно. В 2010 году я избран губернатором (Ошской области. — Прим. 24.kg). Тогда Бекназаров (Азимбек Бекназаров — один из активных участников событий 7 апреля, когда в стране свергли президента Курманбека Бакиева и к власти пришла оппозиция. — Прим. 24.kg) поднял вопрос. Тогда Раим поднял таможенные сборы в Оше до 156 процентов. Его назначили в руководители. Потом сюда забрали (в руководство Таможенной службы. — Прим. 24.kg). 24 ноября я вступил в должность главы государства. 23 ноября он ушел с поста замглавы ГТС. Но все продолжают пытаться прилепить его ко мне. Это неправильно. Он два года без работы. Его брат, вы знаете, в парламенте (депутат Искендер Матраимов. — Прим. 24.kg)», — сказал глава КР.

Его (Раима) как символ коррупции пытаются прилепить ко мне. Схемы, которые они разработали, теперь на меня хотят повесить. Сооронбай Жээнбеков

«Дайте факты. Органы разберутся. Все говорят, но никто фактов, доказательств не дает», — отметил он.