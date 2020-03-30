Коронавирус в Кыргызстане. Денег нет, работы нет: что еще тревожит регионы

Режим чрезвычайного положения и комендантский час в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области действует уже семь дней, в остальных регионах введен режим чрезвычайной ситуации.

Население страны пытается жить в новых нелегких условиях. Читатели 24.kg каждый день отправляют на WhatsApp агентства сообщения о помощи и вопросы. Что беспокоит жителей Кыргызстана?

В частности, из-за нехватки информации из официальных источников люди просят подтвердить или опровергнуть сообщения, распространяемые через мессенджеры. Десятками приходят просьбы о помощи, так как деньги и продукты у населения заканчиваются: будут ли отсрочки по выплатам в микрокредитных компаниях, где получить пособия, чем оплачивать коммунальные услуги, как прокормить детей, если лишились работы, на что купить лекарства, если нет денег.

Нехватка масок и повышение цен на некоторые продукты питания и медикаменты — проблема всего Кыргызстана. Средств защиты не хватает многим, а в большинство магазинов теперь без них не пускают.

1 Чуйская область Чуйская область

В регионе на сегодня зарегистрировано два случая заболевания. В основном сельчане жалуются на сложности перемещения.

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«В Канте почему-то ограничивают движение, особенно в районе блокпостов в вечернее время, ссылаясь на некий комендантский час. Вообще, очень мало достоверной информации о том, какие действия предпринимаются районным штабом. Большое внимание приковано к столице, районам, где действует ЧП. Об остальных местностях мало информации. Информационный голод, на фоне которого наблюдается злоупотребление и распространение не всегда актуальной информации», — написал в редакцию читатель.

А в городе Токмаке жители сами организовали дезинфекцию улиц. «Наши герои невидимого фронта. Группа молодых ребят на свои средства уже больше недели проводит дезинфекцию улиц и домов. Огромное им спасибо», — сообщил житель города.

Пока некоторые помогают людям, другие повышают цены.

«В селе Беловодском маски продают по 100 сомов, антисептик — по 120», — написал читатель.

В Чон-Кемине продают муку по 1 тысяче 850 сомов за мешок. «Народ начнет голодать скоро в буквальном смысле! У нас дома пятеро детей и четверо взрослых. Даже не знаем, что будем делать, когда мука закончится. Мы не можем позволить себе каждый раз покупать ее за такую цену», — пожаловался местный житель.

«Я живу в селе недалеко от города Канта. Мы все держим скот, сдаем молоко и живем на это. Покупатели несколько дней назад скинули цены с 23 до 17 сомов. Как нам жить? Тюк сена стоит 200 сомов, и это на один день», — прислал письмо другой читатель.

2 Таласская область Таласская область

В Таласской области случаев коронавируса не зафиксировано. Но это не значит, что население региона не обеспокоено ситуацией. В каждом селе установили санитарно-карантинные посты, где тщательно проверяют граждан и машины.

Но пока власти региона пытаются защитить людей, руководство отдельных сел игнорирует проблемы местных жителей.

Так, в селе Бакай-Ата еще декабре 2019 года произошел прорыв водопроводной трубы, образовалась большая лужа. Водоем облюбовали местные утки, из него пьет скот.

«В стране карантин, нужно мыть руки, а у нас такая антисанитария», — написал читатель 24.kg.

1 Джалал-Абадская, Ошская, Баткенская области Джалал-Абадская, Ошская, Баткенская области

В этих областях зафиксировано 73 из 84 случев заражения коронавирусом. На въездах расставлены посты, проезд ограничен.

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Читатели жалуются, что в Джалал-Абаде нет проезда даже для поставщиков продтоваров. «Волокита, связанная с пропусками, не решена», — написал житель города.

Ранее комендант Джалал-Абада и Сузакского района Женишбек Джоробеков напомнил, что выдача пропусков ограничена.

«В сельской управе Ырыс Сузакского района сегодня закрыли продуктовые магазины днем в 13.00, — написал читатель. — Почему не предупредили жителей, ведь многие не закупились продуктами».

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

В регионе случаи заражения инфекцией не зафиксированы, но власти региона ограничили проезд через область. Сотрудники правоохранительных органов инспектируют торговые точки и рынки, где продают продовольственные товары.

В основном жители региона интересуются, как можно вернуться в родные села, не имея с собой паспорта. «Брат приехал в гости до карантина из Ак-Суу. Может ли он сейчас выехать к себе в село, не имея при себе паспорта?» — написал читатель.

«Можно ли получить справку на поездку в Иссык-Кульскую область? У меня прописка чуйская, а у супруга, который остался дома, иссык-кульская. Как мне вернуться к мужу?» — поинтересовалась читательница.

Многие жители Каракола жалуются, что для передвижения по городу требуют пропуск, хотя в городе не вводили режим ЧП. «Насколько законны требования?» — спрашивают они.

Фото Facebook. Город Каракол

«У нас ЧС, но режим жестче, чем в Бишкеке! Требуют пропуска, чтобы передвигаться по городу на собственном авто. Как ездить за продуктами, в больницу, как ухаживать за престарелыми родственниками?» — такое сообщение прислал читатель.

Многие читатели сообщают о своих соседях и знакомых, у которых не осталось средств к существованию. Они инициируют сбор продуктов, чтобы помочь таким семьям.

Ранее читатель сообщил, что у жителя Каракола потребовали маршрутный лист и штраф в размере 1 тысячи сомов, когда тот ехал по городу.

И пока обрабатывают центральные улицы крупных городов, жители отдаленных районов сами проводят дезинфекцию.

Фото читателя 24.kg. Жители Алтын Казыка сами обработали свои дома и улицу

4 Нарынская область Нарынская область

В регионе зарегистрирован один инфицированный. В целях усиления контроля посты по решению местных штабов организованы в каждом районе и айыл окмоту, а также в Нарыне, где контролируются въезжающие и выезжающие.

У местных жителей те же проблемы, что и во всем Кыргызстане, но жалоб от них приходит не много. Зато читатель 24.kg прислал видео, как граждане проводят дезинфекцию улиц. Видео снято в селе Доболу.