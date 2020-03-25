У жителей Каракола требуют маршрутный лист, хотя режим ЧП в городе не вводили

У жителя Каракола потребовали маршрутный лист и штраф в размере 1 тысячи сомов, когда тот ехал по городу. Об этом 24.kg сообщила читательница.

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По ее словам, сегодня ее сосед выехал на своей машине в город и его остановили сотрудники правоохранительных органов. «Наверное, пользуются своим положением? Мне кажется, такое должны пресекать. Люди не информированы, кто-то смотрит телевизор, а кто-то нет. Интернет не у всех есть. Но у нас же в Караколе не вводили чрезвычайное положение, у нас действует ЧС. Маршрутные листы и тем более штраф требовать не имеют права», — пишет она.

Депутат Каракольского горкенеша Галия Хурова сказала 24.kg, что данный вопрос взят под контроль мэрией города. Чиновники обещали разобраться и установить правила передвижения по Караколу.

В УВД Иссык-Кульской области 24.kg сказали, перемещаться на автомобиле внутри города не запрещается и, скорее всего, данный гражданин пересекал границу между районами. «С 20.00 часов 24 марта пропуск автотранспортных средств через посты в районах производится строго по временным пропускам, которые выдаются при острой необходимости главами айыльных округов, руководителями государственных органов. Если у водителей и граждан отсутствуют временные пропуска, они возвращаются обратно. В Кодексе о нарушениях предусмотрена статья за нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — сказали в ведомстве.

Отметим, что передвижение по временным пропускам действует в Иссык-Кульской области только между населенными пунктами.

На сегодня в Кыргызстане всего 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

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