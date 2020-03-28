Комендатура города Джалал-Абада напоминает: выдача спецпропусков ограничена

Комендант города Джалал-Абада и Сузакского района Женишбек Джоробеков напомнил, что выдача пропусков ограничена. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его словам, 90 процентов граждан, которые обращаются в комендатуру, хотят получить пропуска. «В первую очередь разрешение выдаем медикам, машинам, которые их возят, и милиционерам. Даже сотрудникам и органам МСУ выдаем только при крайней необходимости», — сказал комендант.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.