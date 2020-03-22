ЧС в Кыргызстане. Въезд в Иссык-Кульскую область ограничили

Въезд и выезд с Иссык-Кульской области ограничили в связи с введением чрезвычайной ситуации на территории страны. Об этом сообщили в Республиканском штабе по коронавирусу.

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По данным штаба, ограничено движение транспортных средств межрайонных и межгородских сообщений без острой необходимости. Уточняется, что больницы, аптеки, точки реализации продуктов питания, органы МСУ и государственные учреждения работают в обычном режиме.

При въезде в Иссык-Кульскую область выставлены два карантинно-санитарных поста, которые работают в круглосуточном режиме, в составе группы работают сотрудники здравоохранения, ОВД, УМЧС, государственные и муниципальные служащие.

Накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.