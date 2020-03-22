20:06
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ЧС в Кыргызстане. Въезд в Иссык-Кульскую область ограничили

Въезд и выезд с Иссык-Кульской области ограничили в связи с введением чрезвычайной ситуации на территории страны. Об этом сообщили в Республиканском штабе по коронавирусу.

Читайте по теме
ЧС в Кыргызстане. На въезде в Балыкчи пробка, граждан без прописки не впускают

По данным штаба, ограничено движение транспортных средств межрайонных и межгородских сообщений без острой необходимости. Уточняется, что больницы, аптеки, точки реализации продуктов питания, органы МСУ и государственные учреждения работают в обычном режиме.

При въезде в Иссык-Кульскую область выставлены два карантинно-санитарных поста, которые работают в круглосуточном режиме, в составе группы работают сотрудники здравоохранения, ОВД, УМЧС, государственные и муниципальные служащие.

Накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147543/
просмотров: 401
Версия для печати
Материалы по теме
Вопрос водителей в Иране решен, они возвращаются в Кыргызстан
Из-за коронавируса в ряде стран бумажные деньги отправляют на карантин
У кыргызстанца в Пакистане выявили коронавирус. В штабе проверяют информацию
Минздрав изучает вопрос приобретения экспресс-тестов для выявления коронавируса
Коронавирус в Кыргызстане. Больные контактировали с 2 тысячами 628 людьми
Премьеры Кыргызстана и Узбекистана обсудили борьбу с коронавирусом
Коронавирус в Кыргызстане. Состояние двух больных средней тяжести, новых нет
ЧС в Кыргызстане. На въезде в Балыкчи пробка, граждан без прописки не впускают
По Кыргызстану выставили 14 санитарно-карантинных постов
Горячая вода, маски, перчатки. Условия обсервации в школе-интернате улучшились
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Бизнес
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
Звонки на&nbsp;все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
22 марта, воскресенье
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во всех районах воздух чистый Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во всех районах воздух ч...
19:51
ЧС в Кыргызстане. Въезд в Иссык-Кульскую область ограничили
19:33
Вопрос водителей в Иране решен, они возвращаются в Кыргызстан
19:20
Из-за коронавируса в ряде стран бумажные деньги отправляют на карантин
19:11
У кыргызстанца в Пакистане выявили коронавирус. В штабе проверяют информацию