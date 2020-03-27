Коронавирус в Кыргызстане. Жители Иссык-Куля купили хлор и обработали свои дома

Жители района Алтын Казык (Каракол, Иссык-Кульская область) решили собрать деньги, чтобы купить дезинфицирующие средства и обезопасить свое жилье. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, соседи обсудили ситуацию, складывающуюся в стране в связи с распространением коронавируса, и решили закупить хлорку для обработки своих домов и прилегающих улиц.

Сегодня жители провели дезинфекционные работы сами, не рассчитывая на помощь госорганов.

В ряде районов области введен режим чрезвычайной ситуации.

Сотрудники милиции ведут разъяснительные работы по недопущению заражения и распространения коронавируса. Жителей просят соблюдать карантинный режим и санитарно-эпидемиологические нормы.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

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